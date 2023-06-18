Макрон намагається перешкодити Бену Воллесу стати наступним генсеком НАТО — The Telegraph

Опір Франції може зірвати наміри міністра оборони Британії замінити Столтенберга.

Президент Франції Еммануель Макрон намагається завадити главі Міноборони Британії Бену Воллесу стати наступним генеральним секретарем НАТО через вихід Британії з ЄС.

Про це повідомляє The Telegraph.

Воллеса називають потенційним наступником чинного генсека НАТО Єнса Столтенберга, термін повноважень якого завершується цієї осені. Також претендентом на його заміну може бути прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

За даними The Telegraph, французькі чиновники повідомили колегам з НАТО, що вони хочуть бачити на цій посаді представника ЄС. Такий крок є частиною зусиль Франції, спрямованих на те, щоб зробити блок більш незалежним у військовому плані і менш залежним від Вашингтона у питаннях безпеки.

"Він не з країни-члена ЄС. Багато країн, в основному Франція, наполягають на тому, що наступний генеральний секретар повинен бути з країни ЄС", - заявило джерело видання.

Макрона підтримує Німеччина і більшість з 22 країн ЄС, які також є членами НАТО. Нідерланди і Польща, наскільки відомо, є одними з країн ЄС, які можуть підтримати британського кандидата.

Згідно з планами ЄС, ці військові сили включатимуть підрозділи спеціального призначення, розвідників, медичний та евакуаційний персонал, а також підрозділи повітряних і морських перевезень.

Очікується, що ці сили можна буде використовувати для забезпечення припинення вогню, безпеки повітряних перевезень, евакуації громадян ЄС із ворожого оточення і надання екстреної гуманітарної допомоги. Інші завдання, ймовірно, включатимуть розвідку та спостереження.

Пропозиції, які відстоюють Франція і Німеччина, були розроблені після невдалого виведення військ з Афганістану у 2021 році, коли лідери ЄС стверджували, що їм потрібна можливість діяти незалежно від НАТО і США.

Нещодавно Париж зажадав, щоб компанії з країн, які не є членами ЄС, не отримували великих контрактів від блоку, оскільки він прагне придбати мільйон снарядів 155-мм артилерійських боєприпасів, щоб допомогти розширити постачання боєприпасів Україні.

Воллес користується повагою за лідерство на тлі російського вторгнення в Україну, але французька опозиція може завадити його амбіціям стати наступним генеральним секретарем НАТО.

"Я завжди казав, що це буде хороша робота. Це робота, яка мені подобається. Але мені також подобається і та робота, яку я виконую зараз", - заявляв раніше Воллес.

Намагаючись уникнути публічної суперечки через розбіжності щодо наступного генерального секретаря НАТО, зараз, найімовірніше, повноваження Столтенберга будуть тимчасово продовжені.

ЗМІ повідомляли, що президент США Джо Байден закликав Столтенберга залишитися на посаді під час зустрічі в Білому домі на початку цього тижня. Байден стверджував, що немає місця для невизначеності на тлі війни РФ проти України.

Вето Франції на кандидатуру Воллеса може спричинити ще один інцидент у довготривалій серії суперечок із Британією через Ла-Манш.

Столтенберг зробив особистою місією контроль за переговорами з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Водночас, як пише видання, кандидатура Фредеріксен може бути заблокована Францією на тлі побоювань, що третій поспіль генеральний секретар з Північної Європи створить дисбаланс у НАТО і це надасть перевагу північним членам Альянсу.

Туреччина також, ймовірно, не підтримає її кандидатуру після інциденту зі спаленням Корану і турецького прапора біля посольства Туреччини в Копенгагені.