Болгарія долучилася до заборони імпорту з України

Як довго діятиме болгарська заборона невідомо.

Болгарія вирішила тимчасово заборонити імпорт продуктів харчування з України. Транзит при цьому буде збережений.



Про це повідомив глава болгарського уряду Гилиб Донев.

"За останній рік, попри наміри, значний обсяг продуктів харчування залишився в країні та порушив продовольчі ланцюжки. Якщо тенденція збережеться чи посилиться, не виключено, що наслідки для болгарського бізнесу будуть дуже важкими. Ми змушені вжити цю національну міру, тому що європейські органи все ще розглядають адекватні міри. Ми розраховуємо на те, що Брюссель почує та зрозуміє позиції Болгарії, Польщі, Чехії та Словаччини. Ми солідарні з Україною, але банкрутство болгарських фермерів нічим не сприяє їй", - сказав прем'єр-міністр.

Він також висловив сподівання, що "Брюссель почує і зрозуміє позиції" країн-членів ЄС, зокрема, Болгарії, Польщі, Угорщини та Словаччини.



Як довго діятиме болгарська заборона на ввезення продуктів харчування з України, поки що невідомо.

Слідом за польською стороною про тимчасову заборону імпорту зернових та олійних культур із України оголосила Угорщина.

Про призупинення імпорту згодом повідомила й Словаччина.