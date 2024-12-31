Болгарія готова допомогти Молдові із постачанням газу

Місяць тому Софія і Кишинів підписали угоду про дії у кризових ситуаціях.

Міністр енергетики Болгарії Володимир Малінов заявив, що Софія готова допомогти Молдові у питанні постачання газу.

Про це міністр сказав у інтерв’ю, повідомляє портал NewsMaker.

Малінов сказав, що Болгарія перебуває у постійному зв’язку із міністром енергетики Молдови, і що Кишинів розраховує на Болгарію.

"Ми готові їх підтримати, забезпечивши доступ як до скрапленого природного газу, так і через компанію «Булгаргаз» у той момент, коли вони попросять про допомогу", – сказав Малінов.

Він нагадав, що приблизно місяць тому Болгарія і Молдова підписали угоду про дії у кризових ситуаціях.