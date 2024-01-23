Болгарія готує проєкт про замороження російських активів

Парламентарі Болгарії пропонують законопроєкт щодо замороження російських активів.

Про це повідомляє болгарське Novinite.

Депутати Івайло Мірчев і Надежда Йорданова запропонували законопроєкт, який має на меті заморозити російське майно, що належить особам, які потрапили під санкції.

Закон передбачає повернення санітарно-реабілітаційного комплексу "Камчія", розроблені заходи вживаються в межах дотримання Софією міжнародних санкцій.

Івайло Мірчев наголосив на необхідності ухвалення спеціального закону для виконання Болгарією своїх зобов'язань щодо імплементації цих заходів.

Законопроєкт містить положення про ведення публічного списку підсанкційних осіб на сайті міністерства закордонних справ країни з метою захисту прав третіх осіб.

Нагадаємло, що Білий дім також підтримує конфіскацію заморожених російських активів.