Білий дім підтримує конфіскацію заморожених російських активів – Bloomberg

Кошти можуть бути використані для відбудови України.

Адміністрація президента США Джо Байдена підтримує законопроект, який дозволить конфіскувати частину з близько $300 мільярдів заморожених російських активів, щоб спрямувати кошти на відбудову України.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з листопадовим документом Ради національної безпеки США для комітету Сенату з міжнародних відносин, Білий дім вітає "в принципі" законопроект, який дозволить конфіскувати ці кошти.

"Законопроект надасть виконавчій владі повноваження, необхідні для конфіскації російських суверенних активів на користь України", - йдеться в документі.

Підтримка цього кроку з боку Байдена з'явилася на тлі того, що республіканці в Конгресі заблокували понад $60 мільярдів фінансування для України.

Адміністрація США також хоче узгодити цей крок із союзниками по G7, особливо в Європі, де зберігається близько $200 мільярдів заморожених російських активів і де підтримка конфіскації, особливо в односторонньому порядку, була прохолодною.

За словами високопоставленого представника адміністрації США, Рада національної безпеки підтримує нові повноваження як частину низки інструментів, які Штати розглядають для того, аби змусити росію заплатити за збитки, завдані війною. За оцінками Світового банку, відбудова України може коштувати близько $411 мільярдів.

"Разом з нашими партнерами по G7 ми вивчаємо всі варіанти, що відповідають нашим правовим системам і міжнародному праву, щоб допомогти Україні в отриманні компенсації від росії", - йдеться в заяві Державного департаменту.

Очікується, що ця тема буде обговорюватися на зустрічі лідерів G7 до річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну наступного місяця.

Чиновники Конгресу бачать можливість того, що цей захід може бути прийнятий як частина додаткового пакету видатків для України. Ідея використання коштів росії для фінансування відновлення України розглядається як спосіб посилити підтримку Києва з боку США, оскільки деякі республіканці виступають проти продовження допомоги. Спікер Палати представників Майк Джонсон підтримав цю ідею, назвавши її "надзвичайно відповідальною справою".

Демократи і республіканці в комітеті із закордонних справ Сенату розходяться в думках щодо двох ключових частин законопроекту. Запропоноване законодавство вимагає від Байдена координувати свої дії з країнами G7 щодо арешту активів, але не вимагає схвалення з боку союзників, що, на думку деяких, може дати США можливість діяти в односторонньому порядку. Він також містить формулювання, покликані перешкодити росії оскаржити арешт в американських судах, що може бути потенційно вразливим для конституційних оскаржень.

Згідно з документами, з якими ознайомилося агентство Bloomberg, Білий дім спочатку неоднозначно ставився до включення вимоги про схвалення з боку G7, але згодом наголосив на необхідності діяти спільно з союзниками.

Така вимога підвищить імовірність того, що Європа (де заморожена переважна більшість активів рф) буде готова піти на цей крок, враховуючи побоювання, що такі заходи проти росії можуть посилити вірогідність конфіскації активів в інших випадках, коли правове і політичне обґрунтування є менш вагомим.

"Це також зменшує ризик того, що цей крок підірве віру в Сполучені Штати як країну призначення для іноземних інвестицій", - йдеться в документі.

За словами помічника конгресмена, знайомого з дебатами щодо законопроекту, зважаючи на те, що російські активи в США становлять лише від 4 до 5 мільярдів доларів, для Штатів немає сенсу діяти ізольовано і ризикувати спровокувати “втечу від долара” через символічну суму, яка може призвести до відтоку капіталу.