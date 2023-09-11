Болгарія хоче приєднатися до Шенгенської зони до кінця року
Про це повідомило видання Euractiv.
Болгарія і Румунія претендують на членство в Шенгенській зоні, але Нідерланди і Австрія блокують процес для Болгарії. Румунію блокує лише Австрія.
"Я не можу гарантувати, що ми станемо частиною Шенгену в жовтні", – заявив болгарський прем'єр-міністр.
Він говорив про виборчу кампанію в Нідерландах, які разом з Австрією продовжують виступати проти членства Болгарії.
Денков додав, що у Нідерландах зосередяться на цьому питанні під час кампанії.
Разом з тим болгарський політик впевнений, що головування Іспанії в Раді ЄС допоможе Болгарії і Румунії на шляху до Шенгену, оскільки Мадрид пообіцяв, що наступний шанс для Болгарії та Румунії буде в грудні.
Болгарський прем'єр вважає, що Іспанія підтримує обидві країни, і одним з пріоритетів іспанського головування є прийняття Болгарії та Румунії до Шенгену.
"Якщо Болгарія виконає всі зобов'язання і прийме необхідне законодавство, ні в кого не буде суттєвих аргументів проти прийняття країни до Шенгену", - підсумував Денков.Нагадажмо, що в серпні Болгарія долучилась до декларації G7 про "гарантії безпеки" Україні.