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Болгарія хоче приєднатися до Шенгенської зони до кінця року

11 вересня 2023, 10:49
Болгарія хоче приєднатися до Шенгенської зони до кінця року
Фото: argumentua.com
Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков заявив, що країна матиме дві можливості приєднатися до безвізової Шенгенської зони цього року: в жовтні і грудні.

Про це повідомило видання Euractiv.

Болгарія і Румунія претендують на членство в Шенгенській зоні, але Нідерланди і Австрія блокують процес для Болгарії. Румунію блокує лише Австрія.

"Я не можу гарантувати, що ми станемо частиною Шенгену в жовтні", – заявив болгарський прем'єр-міністр. 

Він говорив про виборчу кампанію в Нідерландах, які разом з Австрією продовжують виступати проти членства Болгарії. 

Денков додав, що у Нідерландах зосередяться на цьому питанні під час кампанії.

Разом з тим болгарський політик впевнений, що головування Іспанії в Раді ЄС допоможе Болгарії і Румунії на шляху до Шенгену, оскільки Мадрид пообіцяв, що наступний шанс для Болгарії та Румунії буде в грудні.

Болгарський прем'єр вважає, що Іспанія підтримує обидві країни, і одним з пріоритетів іспанського головування є прийняття Болгарії та Румунії до Шенгену. 

"Якщо Болгарія виконає всі зобов'язання і прийме необхідне законодавство, ні в кого не буде суттєвих аргументів проти прийняття країни до Шенгену", - підсумував Денков.

Нагадажмо, що в серпні Болгарія долучилась до декларації G7 про "гарантії безпеки" Україні.
Шенгенська зонаБолгарія

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