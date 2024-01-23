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Болгарія хоче ввести тарифи і квоти на імпорт українського зерна

23 січня 2024, 16:34
Болгарія хоче ввести тарифи і квоти на імпорт українського зерна
Фото: з вільного доступу
Влада Болгарії наполягає на запровадженні тарифів і квот на імпорт українського зерна до Євросоюзі.

В уряді пояснюють свою вимогу "значними" стражданнями місцевих фермерів після зняття обмежень на торгівлю українською продукцією.

Про це пише euractiv.de.

"Збільшення експорту з України викликає серйозне занепокоєння у виробників, оскільки вони не можуть конкурувати з цінами на українську продукцію", - заявили в Мінсільгоспі Болгарії.

У відомстві додали, що Болгарія має істотні потужності з виробництва рафінованої та нерафінованої соняшникової олії, а також біодизельного палива. Болгарські виробники в цих секторах є одними з найбільших у ЄС. Водночас Болгарія не виробляє достатньо насіння соняшнику для своїх потужностей і сильно залежить від імпорту з України.

Введеня мит на українське насіння соняшнику та ріпаку ускладнить продаж болгарської продукції на світовому ринку, адже коли минулого року набула чинності заборона на імпорт українського зерна, деякі виробничі потужності було закрито, пояснили в Мінсільгоспі Болгарії.

В міністерстві розповіли, що 2023 року болгарські органи охорони здоров'я перевірили його і констатували, що воно цілком безпечне. 

Крім того, насіння соняшнику з України має вищий середній вміст олії, ніж болгарське насіння.

Щоб задовольнити болгарських виробників зерна та олії, а також тваринників, які покладаються на дешевий імпорт, болгарський уряд запропонував Європейській Комісії встановити "імпортні квоти" на безмитний імпорт. У разі їх перевищення Мінсільгосп Болгарії наполягає на сплаті митних зборів на українську продукцію.

В Болгарії вважають, що максимальні обсяги української агропродукції мають "відповідати ринковій логіці та переробним потужностям, а також забезпечувати більшу ясність і впевненість і для виробників, і для переробників".

Міністерство сільського господарства Болгарії попереджає, що нинішня ситуація може призвести до спаду внутрішнього виробництва, що "може вплинути на продовольчу безпеку країни в довгостроковій перспективі".

"Збільшення експорту з України є причиною серйозного занепокоєння виробників, оскільки вони не можуть конкурувати з цінами на українські товари, що є наслідком застосування різних стандартів виробництва", - написали в листі Мінсільгоспу Болгарії.

Болгарський уряд упевнений, що Єврокомісія має застосувати заходи для захисту ринків сусідніх з Україною держав-членів ЄС, щоб дозволити їм використовувати свій експортний потенціал. Одним із таких заходів може стати запровадження тарифних квот на найчутливішу сільськогосподарську продукцію в рамках переговорів про продовження безмитної торгівлі агропродукцією з Україною навесні 2024 року.

"Для продуктів, для яких повторне застосування тарифних квот неможливе, слід знайти інше рішення проблеми збільшення імпорту з України", - резюмували в болгарському аграрному відомстві.

Нагадаємо, що п'ять країн-членів ЄС вимагають імпортного мита на українське зерно.

імпортзерноУкраїнаЄвросоюз. квоти

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