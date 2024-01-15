П'ять країн-членів ЄС вимагають імпортного мита на українське зерно

У Будапешті заявляють про "недобросовісну конкуренцію".

П’ять країн-членів ЄС вимагають від Європейської комісії введення імпортних мит на українське зерно. У міністерстві сільського господарства Угорщини заявили, що вимогу, направлену до Брюсселя, підписали також міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії та Словаччини. Вони вимагають вжити заходів, заявивши, що дешевша сільськогосподарська продукція з України "поглинає їхні експортні ринки" кукурудзи та зерна, а вони є частиною «європейської продовольчої безпеки та стратегічного суверенітету ЄС".

Про це повідомляє Reuters.

"Ось чому Брюссель повинен запровадити заходи, які захищають ринки країн-членів, що межують з Україною, допомагаючи їм використовувати весь свій експортний потенціал. Одним з них може бути запровадження ввізних мит на найбільш чутливу сільськогосподарську продукцію", – йдеться в листі, підписаному міністрами, в тому числі міністром сільського господарства Угорщини Іштваном Надя.

За словами міністрів, більші розміри українських фермерських господарств роблять експорт зерна з України дешевшим, що витісняє фермерів з ЄС з їхніх традиційних експортних ринків. За їхніми словами, фермери Болгарії, Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини «зазнали значних збитків» після того, як ЄС призупинив імпортні квоти та мита на зерно з України.

Міністри також закликають Європейську комісію перевірити, чи відповідають українські правила виробництва сільськогосподарської продукції стандартам ЄС. Листи міністрів були адресовані Комісару ЄС з питань торгівлі Валдісу Домбровскісу та Комісару з питань сільського господарства Янушу Войцеховському.

Експорт зерна з України став джерелом напруженості між Києвом та його сусідами в ЄС, оскільки Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія та Словаччина стали альтернативними транзитними маршрутами для українського зерна, щоб допомогти компенсувати втрату експорту через українські чорноморські порти після російського вторгнення в 2022 році.

Польща, Словаччина та Угорщина в односторонньому порядку оголосили про обмеження на імпорт українського зерна у вересні 2023 року після того, як Європейська комісія вирішила не продовжувати заборону на імпорт. Ці заборони стосуються лише внутрішнього імпорту і не впливають на транзит до інших країн ЄС.