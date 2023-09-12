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Болгарія не продовжуватиме заборону на імпорт зерна

12 вересня 2023, 19:49
Болгарія не продовжуватиме заборону на імпорт зерна
Фото: google.com
В Болгарії внесли до парламенту проєкт рішення, що дозволить імпорт української агропродукції після 15 вересня.

Про це повідомило болгарське видання 24.

"Враховуючи солідарність Болгарії з Україною і вважаючи, що існує необхідність забезпечення поставок сільськогосподарської продукції, щоб гарантувати продовольчу безпеку у світовому масштабі без ризику для конкурентоспроможності болгарських виробників, Болгарія не підтримає продовження до кінця року заборони, що закінчується 15 вересня, на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України", – йдеться в документі. 

Уряд Болгарії буде зобов’язаний вжити необхідних заходів.

Дане рішення підтримала економічна комісія у парламенті – 10 голосів "за", 4 – "проти", 2 – "утрималися".

Натомість Польща не відновлюватиме імпорт українського зерна.
БолгаріязерноембаргоУкраїна

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