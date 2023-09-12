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Польща не відновлюватиме імпорт українського зерна – Моравецький

12 вересня 2023, 15:32
Польща не відновлюватиме імпорт українського зерна – Моравецький
Матеуш Моравецький, фото: monitor-press.info
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна остаточно вирішила не відкривати кордони для ввозу українського зерна.

Про це Моравецький написав в X (Twitter).

"Польща не дозволить затопити нас українським зерном. Незалежно від того, яким буде рішення чиновників Брюсселя, ми не відкриємо наших кордонів", - йдеться в дописі. 

Моравецький заявив, що зараз Євросоюз визначається з тим, чи зберігати для Польщі та інших сусідів України тимчасове ембарго на імпорт українського продовольства, запроваджене навесні. 

"Я вам скажу, чим це закінчиться: ми не відкриємо кордон. Вони мають на це зважати, бо тільки полякам вирішувати, який вигляд матимуть справи в нашому власному домі", - сказав прем'єр.

 Ми також писали про те, що Польщі можуть загрожувати штрафні санкції, якщо вона продовжить ембарго на зерно з України.
ПольщазерноембаргоУкраїнаморавецький

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