Польща не відновлюватиме імпорт українського зерна – Моравецький
Про це Моравецький написав в X (Twitter).
"Польща не дозволить затопити нас українським зерном. Незалежно від того, яким буде рішення чиновників Брюсселя, ми не відкриємо наших кордонів", - йдеться в дописі.
Моравецький заявив, що зараз Євросоюз визначається з тим, чи зберігати для Польщі та інших сусідів України тимчасове ембарго на імпорт українського продовольства, запроваджене навесні.
"Я вам скажу, чим це закінчиться: ми не відкриємо кордон. Вони мають на це зважати, бо тільки полякам вирішувати, який вигляд матимуть справи в нашому власному домі", - сказав прем'єр.Ми також писали про те, що Польщі можуть загрожувати штрафні санкції, якщо вона продовжить ембарго на зерно з України.