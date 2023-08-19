Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Польщі можуть загрожувати штрафні санкції, якщо вона продовжить ембарго на зерно з України – ЗМІ

19 серпня 2023, 15:19
Польщі можуть загрожувати штрафні санкції, якщо вона продовжить ембарго на зерно з України – ЗМІ
Фото: з вільних джерел
Європейська комісія вважає, що одностороннє продовження Польщею ембарго на українське зерно є порушенням європейського права.

Переважна більшість держав-членів Європейського Союзу не підтримує продовження після 15 вересня ембарго на імпорт зерна з України, і в разі односторонніх кроків Польщі деякі країни можуть вдатись до контрзаходів.

Про це повідомляє RMF FM.

Європейська комісія вважає, що одностороннє продовження Польщею ембарго на українське зерно є порушенням європейського права. За це Польщі можуть загрожувати штрафні санкції, але їх застосування передбачає тривалу процедуру.

За інформацією джерел RMF FM, у Варшаві є побоювання щодо торговельних контрзаходів, які можуть запровадити окремі країни ЄС. Йдеться зокрема про Німеччину, але загалом проти продовження виступають до 20 країн.

Також Польща допускає, що інші держави Східної Європи можуть відмовитись від підтримки ембарго після 15 вересня.

Неофіційно RMF FM дізналось, що, найімовірніше, проти рішення Єврокомісії не буде йти Румунія, але таке ж рішення можуть ухвалити й інші – Болгарія, Чехія, Словаччина й Угорщина.

Як відомо, Варшава заявляє, що у разі непродовження обмежень на рівні ЄС запровадить односторонню заборону, та сподівається знайти союзників у цьому питанні. 

Своєю чергою Україна тверда у своїх вимогах про те, що ЄС має скасувати односторонні обмеження для українського експорту, і вважає, що Брюссель має домовитися з Польщею. 

ЄСПольщазерно

Останні матеріали

Швейцарія – новий рай для відмивання грошей. Прокуратура і суди в долі – розслідування Вадима Клейнера
Бізнес & Фінанси
Швейцарія – новий рай для відмивання грошей. Прокуратура і суди в долі – розслідування Вадима Клейнера
Переклад iPress – 18 серпня 2023, 16:27
Історія зради: команда Байдена продовжує переговори про Україну без України – Гаррі Каспаров. Частина 2
Політика
Історія зради: команда Байдена продовжує переговори про Україну без України – Гаррі Каспаров. Частина 2
Переклад iPress – 18 серпня 2023, 12:06
TAURUS та ATACMS замість Х-55. Чому Захід морально зобов'язаний надати Україні ракети – Welt
TAURUS та ATACMS замість Х-55. Чому Захід морально зобов'язаний надати Україні ракети – Welt
Переклад iPress – 18 серпня 2023, 08:45
Україна бореться за виживання. То чому ж союзники нервують через надання їй зброї? – Еліот Коен
Політика
Україна бореться за виживання. То чому ж союзники нервують через надання їй зброї? – Еліот Коен
Переклад iPress – 17 серпня 2023, 14:47
Історія зради. Команда Байдена продовжує переговори про Україну без України – Гаррі Каспаров. Частина 1
Політика
Історія зради. Команда Байдена продовжує переговори про Україну без України – Гаррі Каспаров. Частина 1
Переклад iPress – 17 серпня 2023, 13:51
Страх розпаду росії. Чому кремль робить Польщу цапом-відбувайлом – Януш Бугайські
Політика
Страх розпаду росії. Чому кремль робить Польщу цапом-відбувайлом – Януш Бугайські
Переклад iPress – 17 серпня 2023, 09:22
росія розширює використання наземних мін в Україні. Але тактика прориву мінних полів не змінювалася десятиліттями – Мік Раян
Технології
росія розширює використання наземних мін в Україні. Але тактика прориву мінних полів не змінювалася десятиліттями – Мік Раян
Переклад iPress – 16 серпня 2023, 15:42
Правдиві факти про Україну. Відповідь експертів Hudson Institute побрехенькам американських русофілів
Політика
Правдиві факти про Україну. Відповідь експертів Hudson Institute побрехенькам американських русофілів
Переклад iPress – 16 серпня 2023, 11:55
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється