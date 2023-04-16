Болгарія обдумує заборону імпорту зерна з України: за прикладом Польщі та Угорщини

Представники Болгарії вже обговорювали це питання з міністрами сільського господарства шести європейських країн.

За прикладом Польщі та Угорщини уряд Болгарії обмірковує введення заборони на імпорт українського зерна.

Про це заявив міністр сільського господарства Болгарії Явор Гечев, повідомляє Болгарське національне радіо.

"Необхідно захистити і болгарські інтереси, тим більше, що, коли таке обмеження вже ввели дві інші держави, є серйозний ризик накопичення великих кількостей зерна у нашій країні, якщо ми не вживатимемо відповідних заходів", — пояснив Гечев.

За його словами, він вже обговорював це питання з міністрами сільського господарства шести європейських країн. Водночас болгарський міністр наголосив, що його країна звернулася із запитом щодо проблеми у Брюссель ще у вересні минулого року.

Гечев додав, що у вівторок, 18 квітня, мають відбутися консультації з цього питання із президентом Руменом Радєвим, який безпосередньо долучений до ситуації, що склалася.

Нагадаємо, європейська комісія заявила, що самостійні рішення Польщі та Угорщини щодо обмежень на імпорт українського зерна є неприйнятними.

Польща заборонила ввезення зерна з України 15 квітня. А 16 квітня імпорт українського зерна заборонила Угорщина.

Міністерство аграрної політики та продовольства України заявило, що шкодує про ухвалення польськими колегами рішення про тимчасове обмеження експорту. У відомстві додали, що це суперечить попереднім домовленостям між сторонами.