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Болгарія офіційно обвинуватила лідера проросійського руху в шпигунстві

"Болгарська прокуратура звинуватила президента Русофільського руху Ніколая Малінова у відмиванні грошей та шпигунстві на користь російських організацій"
У Болгарії прокуратура офіційно обвинуватила лідера проросійського руху Ніколая Малінова в шпигунстві на користь Москви та у відмиванні грошей.
Болгарія офіційно обвинуватила лідера проросійського руху в шпигунстві Фото: Rusofili.bg

"Болгарська прокуратура звинуватила президента Русофільського руху Ніколая Малінова у відмиванні грошей та шпигунстві на користь російських організацій", - повідомляє Balkan Insight.

Цю інформацію у вівторок офіційно підтвердив генеральний прокурор Болгарії Сотір Цацаров. Зокрема, Ніколая Малінова підозрюють у тісних персональних зв’язках зі російським медіамагнатом Костянтином Малофеєвим, якому заборонений в’їзд до ЄС та США через його участь в дестабілізації на Сході України.

У зв’язку зі справою Малінова в’їзд до Болгарії заборонено колишньому російському офіцеру розвідки Леоніду Решетнікову.

Нагадаємо, що МЗС Болгарії просить Росію не називати прихід радянської армії у 1944 році "звільненням".

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10 09 2019 22:59
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