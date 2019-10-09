Болгарія офіційно обвинуватила лідера проросійського руху в шпигунстві
"Болгарська прокуратура звинуватила президента Русофільського руху Ніколая Малінова у відмиванні грошей та шпигунстві на користь російських організацій", - повідомляє Balkan Insight.
Цю інформацію у вівторок офіційно підтвердив генеральний прокурор Болгарії Сотір Цацаров. Зокрема, Ніколая Малінова підозрюють у тісних персональних зв’язках зі російським медіамагнатом Костянтином Малофеєвим, якому заборонений в’їзд до ЄС та США через його участь в дестабілізації на Сході України.
У зв’язку зі справою Малінова в’їзд до Болгарії заборонено колишньому російському офіцеру розвідки Леоніду Решетнікову.
Нагадаємо, що МЗС Болгарії просить Росію не називати прихід радянської армії у 1944 році "звільненням".
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