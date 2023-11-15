Болгарія отримає перший дохід від спірного російського газового податку – Bloomberg

Минулого року росія відключила газ для внутрішніх постачань Болгарії після того, як балканська країна відмовилася платити за паливо в рублях, чого москва вимагала після початку війни.Тим не менш, Болгарія залишається ключовим маршрутом транзиту російського газу до регіону.

Болгарія починає отримувати доходи від нового податку на імпорт та транзит трубопровідного газу з росії. Податок, який набув чинності з середини жовтня, покликаний збільшити доходи та обмежити можливості росії фінансувати війну проти України.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами міністра фінансів Асена Василєва, уряд розраховує отримати перші щомісячні надходження протягом наступних десяти днів.

Чи зможе Софія досягти цих цілей, поки що невідомо. Угорщина, яка залежить від російського газу, що транзитується через Болгарію, заявила, що цей захід є незаконним, і вимагає, щоб Європейський Союз провів розслідування. Сербія та Північна Македонія також висловили стурбованість.

російський енергетичний монополіст "Газпром" не повідомив, чи має намір він платити, що ставить під сумнів ефективність цього заходу.

"Сподіватимемося, що це станеться, - заявив Васильєв журналістам минулого тижня, говорячи про потенційні виплати "Газпрому". - Давайте не спекулюватимемо".

Минулого року росія відключила газ для внутрішніх постачань Болгарії після того, як балканська країна відмовилася платити за паливо в рублях, чого москва вимагала після початку війни. Тим не менш, Болгарія залишається ключовим маршрутом транзиту російського газу до регіону.

Болгарське продовження трубопроводу "Турецький потік" дном Чорного моря, яке росія використовує для обходу транзиту через Україну, майже повністю зайняте "Газпромом" за довгостроковим контрактом.

Відмова платити податок, встановлений у розмірі 11 доларів за мегават-годину, може призвести до того, що Болгарія заблокує або відкличе активи компаній, які не платять, заявив Василєв минулого місяця.

Болгарія, яка до війни в Україні отримувала майже весь свій газ із росії, наразі задовольняє третину своєї річної потреби за рахунок довгострокового контракту з азербайджанською SOCAR. Вона також отримує скраплений природний газ з терміналів у Греції та Туреччині. Сербія також працює над угодою із SOCAR, а також над новим трубопроводом із Болгарією.

Раніше повідомлялось, що Фінляндія планує заборонити ввезення скрапленого газу з росії.