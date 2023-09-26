Болгарія планує передати Україні комплекси С-300 на запчастини

Депутати внесли в парламент Болгарії проєкт постанови про передачу Україні непридатних зенітно-ракетних комплексів С-300 для використання як запчастин.

Про це повідомляє The Sofia Globe.

"Військові визнали ракетні комплекси С-300 непридатними до експлуатації. Ремонтувати їх у Болгарії неможливо, а Україна має можливості для їх використання", - заявили болгарські депутати, серед яких двоє колишніх прем’єр-міністрів Бойко Борисов та Кирил Петков.

Документ також передбачає передачу Болгарією Україні надлишкових набоїв калібру 5,56 з запасів МВС.

Передача ракетних комплексів покращить оборону українських міст від російської авіації, а набої зможуть використовувати українські військові, оснащені стрілецькою зброєю НАТО.

Проєкт постанови підлягає розгляду парламентським Комітетом з питань оборони перед голосуванням у парламенті. В разі схвалення Міноборони Болгарії вирішуватиме кількість ракетних комплексів і набоїв для передачі України.

Ще в серпні стало відомо, що Болгарія може почати передачу Україні бронетехніки радянських зразків восени – міністр оборони.