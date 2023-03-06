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ПОЛІТИКА

Болгарія поставила Україні озброєння на $1 мільярд через посередників — ЗМІ

06 березня 2023, 14:54
Болгарія поставила Україні озброєння на $1 мільярд через посередників — ЗМІ
Фото: google.com
Перші поставки почалися ще до повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Болгарія за два роки поставила Україні озброєння на суму понад мільярд доларів через треті країни.

Про це повідомляється у розслідуванні порталу EURActiv.

Зазначається, що "непрямий" продаж зброї та боєприпасів Україні був ще до війни, всупереч офіційній позиції болгарської влади.

За словами колишнього депутата Народних зборів Болгарії Велізара Шаламанова, болгарські компанії не продають зброю та боєприпаси безпосередньо українським клієнтам, бо існує практика реалізації угод через закордонні програми. Він заявив, що постачання болгарських озброєнь Києву фінансуються переважно Великою Британією, Польщею та США.

Як пише видання, болгарська збройова промисловість у 2022 році відзначила рекордний продаж продукції за кордон, зокрема до Польщі та Румунії, звідки зброя вирушала до України.

Повідомляється, що найбільші державні заводи з виробництва озброєнь відзвітували про 100% зростання продажів, а вартість дозволів на експорт зброї, виданих Болгарією з лютого 2022 року, оцінюється в €1,1-1,3 млрд. При цьому в міністерстві економіки та промисловості країни стверджують, що з 24 лютого 2022 року до січня 2023-го "на розгляд комісії з експортного контролю не надходило заявок на зовнішньоторговельні угоди з українськими компаніями та державними установами, відповідно експортні дозволи на цей період не видавалися".

Раніше повідомлялось, що Саудівська Аравія відправила 3 літаки гуманітарної допомоги Україні.

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