Саудівська Аравія відправила 3 літаки гуманітарної допомоги Україні

Сьогодні країна отримала 3 літаки з гуманітарною допомогою, яку відправила Саудівська Аравія в рамках програми на $100 млн, повідомив голова ОП Андрій Єрмак.

За словами Єрмака, гуманітарна допомога є свідченням солідарності та підтримки, яка існує між нашими державами.

Йдеться в Telegram-каналі.

"Серед допомоги - 135 потужних генераторів від 20 до 400 кВт, теплі ковдри, засоби гігієни. Вони будуть розподілені в шести регіонах для реагування на нагальні потреби тисяч людей", - мовиться в пості.

Меморандум про гуманітарну допомогу на $100 млн був підписаний під час нещодавнього візиту міністра закордонних справ Королівства Саудівська Аравія Його Світлості Принца Фейсала бін Фархана Аль Сауда, написав голова Офісу Президента.

Місяць тому стало відомо, що Саудівська Аравія надасть Україні допомогу на 400 мільйонів доларів.