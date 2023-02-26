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Саудівська Аравія надасть Україні допомогу на 400 мільйонів доларів – Єрмак

26 лютого 2023, 19:00
Саудівська Аравія надасть Україні допомогу на 400 мільйонів доларів – Єрмак
джерело stockphoto
Про пакет допомоги було оголошено під час першого за весь час від встановлення дипломатичних відносин між країнами офіційного візиту очільника МЗС Саудівської Аравії.

Саудівська Аравія надасть Україні пакет допомоги в розмірі 400 мільйонів доларів, в який включено нафтопродукти на 300 мільйонів доларів.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram після зустрічі з міністрои закордонних справ Саудівської Аравії, принцем Фейсалом бін Фарханом Аль Саудом.

"Україна отримає реальну допомогу від Саудівської Аравії, яка вважається найбільшою економікою Близького Сходу. У рамках візиту в Офісі президента були підписані два документа, що формалізували надання Україні пакету допомоги у розмірі $400 млн: гумдопомоги на $100 млн та нафтопродуктів на $300 млн. Зокрема, мова про Спільну програму співробітництва з Центром гуманітарної допомоги та допомоги Короля Салмана та Меморандум про взаєморозуміння із Саудівським фондом розвитку", - повідомив Єрмак.

Нагадаємо, сьогодні голова МЗС Саудівської Аравії вперше відвідав Україну та зустрівся із Зеленським.

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