Саудівська Аравія надасть Україні допомогу на 400 мільйонів доларів – Єрмак

Про пакет допомоги було оголошено під час першого за весь час від встановлення дипломатичних відносин між країнами офіційного візиту очільника МЗС Саудівської Аравії.

Саудівська Аравія надасть Україні пакет допомоги в розмірі 400 мільйонів доларів, в який включено нафтопродукти на 300 мільйонів доларів.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram після зустрічі з міністрои закордонних справ Саудівської Аравії, принцем Фейсалом бін Фарханом Аль Саудом.

"Україна отримає реальну допомогу від Саудівської Аравії, яка вважається найбільшою економікою Близького Сходу. У рамках візиту в Офісі президента були підписані два документа, що формалізували надання Україні пакету допомоги у розмірі $400 млн: гумдопомоги на $100 млн та нафтопродуктів на $300 млн. Зокрема, мова про Спільну програму співробітництва з Центром гуманітарної допомоги та допомоги Короля Салмана та Меморандум про взаєморозуміння із Саудівським фондом розвитку", - повідомив Єрмак.

Нагадаємо, сьогодні голова МЗС Саудівської Аравії вперше відвідав Україну та зустрівся із Зеленським.