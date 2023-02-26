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ПОЛІТИКА

Голова МЗС Саудівської Аравії вперше відвідав Україну та зустрівся із Зеленським

26 лютого 2023, 18:29
Голова МЗС Саудівської Аравії вперше відвідав Україну та зустрівся із Зеленським
джерело glavcom
На зустрічі з президентом Зеленським йшлося про імплементацію української "формули миру".

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Файсал бін Фархан Аль Сауд уперше відвідав Україну з робочим візитом. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє глава української держави у Telegram.

"Провів зустріч з міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія принцом Файсалом бін Фарханом Аль Саудом. Це перший офіційний візит голови МЗС Королівства в Україну з моменту встановлення дипломатичних відносин. Розраховую на те, що він надасть нового імпульсу для подальшої активізації нашого взаємовигідного діалогу", - написав Зеленський за підсумками переговорів.

При цьому президент подякував Саудівській Аравії за підтримку миру в Україні, нашого суверенітету та територіальній цілісності.

Також голова МЗС Саудівської Аравії провів зустріч зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою.

"Міністри обговорили низку питань двостороннього та регіонального порядку денного. Вони домовилися ефективно оптимізувати залучення малого та середнього бізнесу з України та Саудівської Аравії", - сказано в повідомленні українського МЗС.

Нагадаємо, сьогодні в Україну з візитом прибув міністр оборони Естонії.

війнаСаудівська АравіязустрічзеленськийКулеба

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