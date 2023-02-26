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ПОЛІТИКА

В Україну з візитом прибув міністр оборони Естонії

26 лютого 2023, 17:23
В Україну з візитом прибув міністр оборони Естонії
джерело facebook.com/reznikovoleksii
Допомога Естонії України перевищила 1% ВВП країни.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур прибув з візитом до Києва у неділю та передав Україні новий пакет військової допомоги.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр оборони Олексій Резніков

"Це вже не перший візит нашого великого друга до Києва. І я знов і знов хочу відзначити сміливість пана міністра. Переоцінити допомогу Естонії важко. Тільки уявіть - загальна сума допомоги Україні від Естонії уже перевищила 1% ВВП!", - написав Резніков.

"Постійна підтримка в рамках "Рамштайну", гаубиці 155 мм, ініціатива "1 мільйон снарядів 155 мм для України", польові шпиталі і лікування наших воїнів — це лише невеликий перелік того, що для нас робить дружня Естонія. Я в захваті від народу Естонії і їх підтримки", - додав міністр.

Естонський портал ERR повідомив, що Певкур у Києві оголосив про черговий пакет військової допомоги Естонії, який цього разу складається зі зброї та обладнання для Сил спеціальних операцій.

Пакет, переданий Україні в неділю, включає штурмові гвинтівки, пістолети, безпілотні літальні апарати, тепловізори, генератори і зарядні пристрої, а також одяг.

Нагадаємо, Хорватія готує 14 вертольотів для України.

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