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ПОЛІТИКА

Хорватія готує 14 вертольотів для України – ЗМІ

26 лютого 2023, 08:41
Хорватія готує 14 вертольотів для України – ЗМІ
Фото: Odessa.online
Дванадцять гелікоптерів Мі-8МТВ-1 та два Мі-8Т були виведені зі складу Збройних сил Хорватії.

Хорватія планує передати Україні 14 вертольотів Мі-8, вони зняті з балансу армії.

Про це повідомляє видання Jutarnji list з посиланням на власні джерела.

Зі складу Збройних сил Хорватії було виведено дванадцять гелікоптерів Мі-8МТВ-1 і два Мі-8Т. 

Зазначається, що наразі з гелікоптерів знімають маркування та проводять ремонтно-відновлювальні роботи на базі авіаційно-технічного центру у Великій Гориці.

Видання припускає, що техніка буде готова до транспортування приблизно за десять днів. За даними журналістів, сім гелікоптерів частково розберуть і доставлять наземним шляхом, а решта сім полетять до Польщі.

Влада Хорватії офіційно не підтвердила виданню інформацію про відправку Мі-8, позаяк уряд країни класифікував військову допомогу Україні як закриту для громадського доступу.

Раніше повідомлялось, що Канада передасть Україні ще 4 танки Leopard.

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