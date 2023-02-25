Канада передасть Україні ще 4 танки Leopard – Трюдо

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо на спеціальному брифінгу вчора оголосив, що Україна отримає ще 4 танки Leopard 2 у межах військової допомоги.

Українська сторона також отримає 5000 боєприпасів калібру 155 міліметрів, які допоможуть ЗСУ продовжити боротьбу за свободу й територіальну цілісність України.

Про це пише "Європейська правда".

"Сьогодні Канада оголошує нову військову допомогу друзям в Україні. Ми передамо чотири додаткові танки Leopard 2 Збройним Силам України, а також одну броньовану ремонтно-евакуаційну машину", – заявив Джастін Трюдо.

Внесок Канади в "танкову коаліцію" вже становить вісім танків Leopard 2.

Також, вчора Канада виділила новий пакет допомоги Україні у розмірі 32 млн доларів.