Канада виділила новий пакет допомоги Україні у розмірі 32 млн доларів

Канада залишається непохитною у своєму прагненні підтримувати безпеку і стійкість України та притягнути росію до відповідальності за її звірства і злочини.

Канада оголосила у п'ятницю про надання Україні додаткової допомоги у сфері безпеки на 32 млн доларів.

Про це повідомляє глава МЗС Канади Мелані Жолі.

"Канада твердо віддана справі підтримки безпеки та стійкості України, а також притягненню росії до відповідальності за її злочини та злочини", - йдеться у повідомленні.

Пакет допомоги містить наступне:

- 7,5 млн доларів на розмінування;

- понад 13 мільйонів доларів на зусилля щодо забезпечення підзвітності, у тому числі на боротьбу із сексуальним насильством в умовах війни;

- понад 12 мільйонів доларів на протидію хімічним, біологічним, радіологічним та ядерним загрозам.

"Канада рада повідомити, що вона приєдналася до Консультативної групи з розслідування злочинів для України (ACA) разом зі Сполученими Штатами, Великобританією та Європейським союзом. ACA безпосередньо підтримуватиме зусилля підрозділів з розслідування воєнних злочинів Офісом генеральної прокуратури України щодо документування, збереження та аналізу доказів воєнних злочинів та інших злочинів, скоєних в Україні, для притягнення винних до відповідальності", - додала Мелоні.

Раніше повідомлялось, що нижня палата парламенту Канади одноголосно підтримала постанову щодо пропозиції уряду про офіційне визнання пвк "вагнер" терористичною організацією.

Також Україна запропонувала Канаді приєднатися до авіаційної коаліції, яку хочуть створити за аналогом танкової.