У Канаді пропонують визнати ПВК Вагнер терористичною організацією

Нижня палата парламенту Канади одноголосно підтримала постанову щодо пропозиції уряду щодо офіційного визнання ПВК Вагнер терористичною організацією.

Про це заявила депутат від Нової демократичної партії Гізер Макферсон, повідомляє Укрінформ.

"З огляду на інформацію про порушення підтримуваної росією групою Вагнер прав людини та напади на цивільних в Україні, а також в інших частинах світу, Палата громад закликає уряд негайно визнати групу Вагнера терористичною організацією", - йдеться у тексті документа.

Зазначається, що в Канаді рішення про внесення певних організацій до переліку терористичних стосується повноважень уряду, тому ця постанова є рекомендаційною, а не обов'язковою до виконання.

Раніше США ввели нові санкції проти ПВК Вагнер і відразу оголосили її транснаціональною злочинною організацією. Обмеження стосуються шести фізичних та 12 юридичних осіб, пов'язаних з ПВК Вагнер або тих, які сприяють її діяльності.