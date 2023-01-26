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ПОЛІТИКА

В США пвк “вагнера” визнано злочинною організацією

26 січня 2023, 18:38
В США пвк “вагнера” визнано злочинною організацією
Фото: РБК-Україна
Група причетна до злочинної діяльності у всьому світі

В США приватну військову компанію "вагнера" оголошено транснаціональною злочинною організацією, а також Мінфін наклав санкції проти пов’язаних із нею фізичних та юридичних осіб, говориться в повідомленні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів.

Це означає замороження будь-яких американських активів пвк та заборону фізичним і юридичним особам США надавати кошти, товари або послуги цій групі.

Рішення обгрунтовується тим, що "вагнерівці" причетні масових страт, згвалтувань, викрадень дітей та фізичного насильства в різних країнах світу.

Мінфін США також додав до санкційного переліку низку юридичних та фізичних осіб на різних континентах, які підтримують діяльність "вагнерівців".

Нагадаємо, засновник пвк "вагнер" євген пригожин розпочав серію інформаційних операцій, спрямованих на те, щоб представити себе жертовним героєм росії у боротьбі проти корумпованої російської влади.

Пригожинвагнерівці

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