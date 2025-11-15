Фінляндія депортувала до росії "ексвагнерівця"
15 листопада 2025, 16:29
Депортацію здійснила прикордонна служба Північної Карелії.
До росії повернули колишнього російського військового, який раніше належав до приватної військової компанії "Вагнер", а в червні незаконно перетнув кордон і потрапив до Фінляндії.
Про це повідомляє фінський мовник Yle.
Депортацію здійснила прикордонна служба Північної Карелії після того, як Фінська імміграційна служба вирішила більше не утримувати чоловіка.
Фінські прикордонники супроводили «ексвагнерівця» до пункту пропуску "Ніірала", що навпроти російського Вяртсиля.
Нагадаємо, що у липні Yle розповів про російського військового Євгена, на позивний Канелло, що раніше служив у ПВК "Вагнер", а потім утік до Фінляндії. До того він став відомим серед російських пропагандистів завдяки відео із захопленого Селидового на Донеччині, на якому Канелло радів, що місто "повернулося в росіюшку".
Однак згодом Євген опублікував відео з критикою російських воєначальників, яких він звинуватив у знущаннях із російських солдатів, після чого і перетнув кордон із Фінляндією.