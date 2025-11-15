Фінляндія депортувала до росії "ексвагнерівця"

Депортацію здійснила прикордонна служба Північної Карелії.

До росії повернули колишнього російського військового, який раніше належав до приватної військової компанії "Вагнер", а в червні незаконно перетнув кордон і потрапив до Фінляндії.

Про це повідомляє фінський мовник Yle.

Депортацію здійснила прикордонна служба Північної Карелії після того, як Фінська імміграційна служба вирішила більше не утримувати чоловіка.

Фінські прикордонники супроводили «ексвагнерівця» до пункту пропуску "Ніірала", що навпроти російського Вяртсиля.