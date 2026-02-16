Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Вербувальники "Вагнера" переорієнтувалися на диверсії в Європі – FT

16 лютого 2026, 11:29
Вербувальники
Завдання для агентів варіюються від підпалів автомобілів політиків і складів із допомогою для України до діяльності під виглядом нацистських пропагандистів.
Вербувальники та пропагандисти, які раніше працювали на російську групу "Вагнер", стали головним каналом для організації кремлем диверсійних атак у Європі.
 
Про це розповідають представники західних розвідок, пише Financial Times.
 
Статус угруповання залишався невизначеним після невдалого заколоту проти керівництва російської армії в червні 2023 року, що призвів до репресій і загибелі його засновника Євгєнія Прігожина. Однак вербувальникам "Вагнера", які раніше переконували молодих чоловіків із російської глибинки воювати в Україні, поставили нове завдання: набирати економічно вразливих європейців для здійснення насильницьких дій на території НАТО.
 
За словами одного із західних розвідників, російське військове розвідувальне управління (ГРУ) "використовує наявні кадри", маючи на увазі мережу "Вагнера". І ГРУ, і ФСБ активізувалися у вербуванні так званих "витратних" агентів у Європі для дестабілізації ситуації. За останні два роки кремль розширив кампанію диверсій і саботажу по всій Європі, намагаючись послабити рішучість західних держав підтримувати Україну та спровокувати соціальну напругу. Після масових дипломатичних висилок російських агентів із країн ЄС москва дедалі частіше покладається на посередників. Європейські розвідники кажуть, що мережа "Вагнера" виявилася для ГРУ особливо ефективним, хоч і грубим, інструментом.
 
Завдання для агентів варіюються від підпалів автомобілів політиків і складів із допомогою для України до діяльності під виглядом нацистських пропагандистів.
 
Зазвичай вербування відбувається за гроші, а виконавцями стають маргіналізовані люди, які часто не мають чіткої мети в житті. "Вагнер" має готову мережу пропагандистів і вербувальників, які "говорять їхньою мовою", зазначив один із європейських чиновників. російські спецслужби зазвичай створюють щонайменше два рівні посередників між собою та виконавцями, щоб зберегти можливість заперечення своєї причетності. ФСБ, своєю чергою, частіше спирається на кримінальні та діаспорні мережі у країнах ближнього зарубіжжя, але вони менш ефективні для масового вербування.

 

Мережа "Вагнера" вже мала потужну присутність у соцмережах, орієнтовану на російську аудиторію, яку відносно легко переорієнтували на міжнародну. Особливо ефективними виявилися Telegram-канали, які добре знають свою аудиторію. Прігожин також керував "Агентством інтернет-досліджень" у Санкт-Петербурзі – найвідомішою російською "фабрикою ботів", яка понад десять років тому почала поширювати дезінформацію на західну аудиторію.

