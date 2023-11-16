Болгарія провалила вотум недовіри уряду через російську нафту

Національні збори Болгарії не проголосували за вотум недовіри кабінету міністрів Ніколая Денкова через те, що перед ним було відхилено пропозицію про відмову від винятку з санкцій щодо імпорту російської нафти.

Про це повідомляє BTV.

Після цього депутати двох партій ГЕРБ і ДПС залишили залу.

66 народних обранців проголосували "за" підтримку уряду, а 61 – "проти".

Болгарська соціалістична партія (БСП) вимагала переголосування пропозиції і перерви, під час якої депутати від ГЕРБ і ДПС повернулися б до зали.

Після відновлення засідання Георгій Свіленський з партіх БСП повідомив, що його колеги з ГЕРБ і ДПС не повернулися, тому він запропонував завершити засідання і продовжити його завтра з переголосуванням.

Спікер парламенту Розен Желязков перевірив кворум, але зареєструвалося лише 64 депутати.

Через відсутність кворуму Желязков закрив засідання.

Вотум недовіри "Оборона і безпека" подали парламентські групи "БСП за Болгарію", "Відродження" і "Є такий народ".

На їх заявників, рішення уряду в секторі "Безпека" приймаються не відповідно до потреб країни і відповідно до зовнішніх політичних та економічних інтересів.

Дебати щодо другого вотуму недовіри тривали більше 4 годин. Опозиція звинуватила уряд у тому, що він працює проти національної безпеки і служить іноземним інтересам, закуповуючи бронетранспортери і надаючи допомогу Україні. "Рішення у сфері безпеки і оборони мотивовані не реальною турботою про народ і державу, а особистими політичними зобов'язаннями перед іноземними державами", - заявив Крістіан Вігенін з БСП.

Нагадаємо, що ще в вресені Болгарія заявила, що відмовиться від нафти з росії раніше решти країн ЄС.