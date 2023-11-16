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Болгарія провалила вотум недовіри уряду через російську нафту

16 листопада 2023, 18:21
Болгарія провалила вотум недовіри уряду через російську нафту
Фото: google.com
Національні збори Болгарії не проголосували за вотум недовіри кабінету міністрів Ніколая Денкова через те, що перед ним було відхилено пропозицію про відмову від винятку з санкцій щодо імпорту російської нафти.

Про це повідомляє BTV.

Після цього депутати двох партій ГЕРБ і ДПС залишили залу.

66 народних обранців проголосували "за" підтримку уряду, а 61 – "проти". 

Болгарська соціалістична партія (БСП) вимагала переголосування пропозиції і перерви, під час якої депутати від ГЕРБ і ДПС повернулися б до зали.

Після відновлення засідання Георгій Свіленський з партіх БСП повідомив, що його колеги з ГЕРБ і ДПС не повернулися, тому він запропонував завершити засідання і продовжити його завтра з переголосуванням.

Спікер парламенту Розен Желязков перевірив кворум, але зареєструвалося лише 64 депутати.

Через відсутність кворуму Желязков закрив засідання.

Вотум недовіри "Оборона і безпека" подали парламентські групи "БСП за Болгарію", "Відродження" і "Є такий народ". 

На їх заявників, рішення уряду в секторі "Безпека" приймаються не відповідно до потреб країни і відповідно до зовнішніх політичних та економічних інтересів. 

Дебати щодо другого вотуму недовіри тривали більше 4 годин. Опозиція звинуватила уряд у тому, що він працює проти національної безпеки і служить іноземним інтересам, закуповуючи бронетранспортери і надаючи допомогу Україні. "Рішення у сфері безпеки і оборони мотивовані не реальною турботою про народ і державу, а особистими політичними зобов'язаннями перед іноземними державами", - заявив Крістіан Вігенін з БСП.

Нагадаємо, що ще в вресені Болгарія заявила, що відмовиться від нафти з росії раніше решти країн ЄС.

 

 

РосіяБолгаріянафтавотум

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