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Болгарія проведе треті за рік парламентські вибори

Ми намагалися з усіх сил і закликали до розуму і відповідальності, але з цього нічого не вийшло
Болгарія проведе треті парламентські вибори цього року після того, як Соціалістична партія відмовилася очолити уряд після виборів в липні.
Болгарія проведе треті за рік парламентські вибори Фото: google.com
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
 
Соціалісти відмовилися від планів сформувати діючий уряд після того, як їх потенційні союзники, партія "Є такі люди" (ITN) і дві менші партії, що виступають проти хабарництва, відмовилися їх підтримати. Партія поверне мандат президентові 7 вересня.
 
"Ми намагалися з усіх сил і закликали до розуму і відповідальності, але з цього нічого не вийшло", - сказала лідер соціалістів Корнелія Нінова, партія якої посіла третє місце на виборах.
 
Рішення соціалістів було прийнято після того, як ITN, яка з невеликою перевагою виграла липневі вибори, і правоцентристська партія ГЕРБ колишнього прем'єра Бойко Борисова, що стала другою, по черзі відмовилися від спроб сформувати уряд.
 
Президенту Румену Радеву доведеться розпустити парламент, призначити новий тимчасовий уряд і оголосити дострокові вибори протягом двох місяців.
 
Нові парламентські вибори можуть бути проведені вже 7 листопада або співпасти з одним з двох турів президентських виборів 14 або 21 листопада.
 
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03 09 2021 11:56
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