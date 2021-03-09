ПОЛІТИКА НОВИНИБолгарія проведе треті парламентські вибори цього року після того, як Соціалістична партія відмовилася очолити уряд після виборів в липні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Болгарія проведе треті за рік парламентські вибори
Ми намагалися з усіх сил і закликали до розуму і відповідальності, але з цього нічого не вийшло
Фото: google.com
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Соціалісти відмовилися від планів сформувати діючий уряд після того, як їх потенційні союзники, партія "Є такі люди" (ITN) і дві менші партії, що виступають проти хабарництва, відмовилися їх підтримати. Партія поверне мандат президентові 7 вересня.
"Ми намагалися з усіх сил і закликали до розуму і відповідальності, але з цього нічого не вийшло", - сказала лідер соціалістів Корнелія Нінова, партія якої посіла третє місце на виборах.
Рішення соціалістів було прийнято після того, як ITN, яка з невеликою перевагою виграла липневі вибори, і правоцентристська партія ГЕРБ колишнього прем'єра Бойко Борисова, що стала другою, по черзі відмовилися від спроб сформувати уряд.
Президенту Румену Радеву доведеться розпустити парламент, призначити новий тимчасовий уряд і оголосити дострокові вибори протягом двох місяців.
Нові парламентські вибори можуть бути проведені вже 7 листопада або співпасти з одним з двох турів президентських виборів 14 або 21 листопада.
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03 09 2021 11:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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