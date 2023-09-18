Болгарія проводить перевірку БПЛА, який впав на курорті – Міноборони країни
Про це повідомляє The Guardian.
В міністерстві оборони повідомили, що після перевірки влада Болгарії вирішить, як утилізувати залишки дрона.
Туристичне містечко Тюленово розташоване за 70 км від кордону з Румунією і через море від окупованого Криму.
Болгарські ЗМІ повідомили, що безпілотник з вибухівкою приземлився пізно ввечері неділі.
Місцевий сайт новин цитував свідків, які стверджували, що дрон був довжиною від 3 до 3,5 метрів і до нього був прикріплений контейнер з вибухівкою.
Румунія раніше заявила, що може почати збивати російські БПЛА.