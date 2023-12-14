Болгарія ратифікувала угоду з ЄК про допомогу Україні на €3,6 млрд

Народні збори Болгарії ратифікували угоду з Європейською комісією про надання Україні мікрофінансової допомоги в розмірі 3,6 млрд.

Це вже другий етап запланованої допомоги.

Про це пише болгарське Novitine.

За ратифікацію проголосували 116 депутатів, 48 - проти, ще 6 утрималися.

Угода передбачає надання Болгарією гарантій на суму 16 654 646 євро.

Разом з тим лідер партії "Вазраждане" Костадін Костадінов розкритикував виділення коштів Україні, висловивши занепокоєння щодо внутрішніх пріоритетів.

Допомога має на меті посилити підтримку України.

Раніше ми писали, що Парламент Болгарії подолав вето президента і все ж передасть 100 БТР Україні.