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Парламент Болгарії подолав вето президента і все ж передасть 100 БТР Україні

08 грудня 2023, 20:58
Парламент Болгарії подолав вето президента і все ж передасть 100 БТР Україні
Фото: ukroboronprom.com
Болгарський парламент подолав вето президента країни і остаточно затвердив рішення про відправку Україні 100 БТР-60.

Про це повідомляє Bulgarian News Agency

Голосування в уряді відбулося в досить напруженій атмосфері.

Деякі депутати заявляли, що ці бронетранспортери вкрай потрібні Болгарії, а міністр оборони Тодор Тагарєв має подати у відставку через прагнення передати техніку Україні. 

Інші депутати наголошували, що бронетехніка стала давно непотрібною Болгарії і що передача БТР Україні стане кращим внеском у безпеку самої ж країни.

В кінці кінців між проукраїнськи і антукраїнськи налаштованими депуататами почалася штовханина і віце-спікер парламенту була змушена оголосити перерву.

Проте Парламент Болгарії ухвалив потрібне Україні рішення, а разом з ним ще одне важливе – про передачу переносних зенітно-ракетних комплексів і ракет класу "земля-повітря" різних типів, які або несправні, або більше не потрібні самій Болгарії. 

Під час чергової інвентаризації арсеналів болгарської армії Міністерство оборони складе перелік надлишкових озброєнь і матеріальних засобів та підготує пропозицію щодо передачі Україні.

Крім того, парламент зобов’язав Міністерство оборони вжити заходів, щоб Болгарія долучилася до коаліції країн, що надають Україні підтримку в отриманні винищувачів F-16. 

Але допомагати болгари будуть лише участю в спільних тренуваннях і наданням для цього свого повітряного простору.

Болгарський парламент врешті надав згоду на тренування в Болгарії до чотирьох українських піхотних та механізованих підрозділів чисельністю не більше 160 осіб щорічно.

На початку грудня Болгарський президент наклав вето на угоду з Україною про постачання БТР.

 

БолгаріяБТР-60

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