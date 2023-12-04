Болгарський президент наклав вето на угоду з Україною про постачання БТР
"Депутати не були достатньою мірою ознайомлені з конкретними умовами передачі", - заявив Радев.
І тому болгарський президент вважає, що депутати не мали можливості об'єктивно оцінити, чи є надана техніка застарілою та необхідною.
Радев додав, що не були враховані ні завдання воєнного часу, покладені на МВС, ні потреби Головних управлінь прикордонної поліції і пожежної безпеки та безпеки населення.
"Надана Україні броньована транспортна техніка могла б бути використана саме для охорони болгарського кордону та надання допомоги населенню у разі катастроф і нещасних випадків, у тому числі у важкодоступних районах", - сказав президент Болгарії.
За його словами, він керується переконанням, що безпека, здоров'я і життя болгарських громадян мають бути першочерговим пріоритетом.
Нагадаємо, що Парламент Болгарії 22 листопада ратифікував угоду про постачання Україні бронетранспортерів в Україну.