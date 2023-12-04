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Болгарський президент наклав вето на угоду з Україною про постачання БТР

04 грудня 2023, 12:03
Болгарський президент наклав вето на угоду з Україною про постачання БТР
Фото: reuters.com
Президент Болгарії Румен Радев наклав вето на ухвалений парламентом законопроєкт щодо ратифікації угоди з Україною щодо постачання Києву бронетранспортерів.

Про це повідомляє Nova.bg.

"Депутати не були достатньою мірою ознайомлені з конкретними умовами передачі", - заявив Радев. 

І тому болгарський президент вважає, що депутати не мали можливості об'єктивно оцінити, чи є надана техніка застарілою та необхідною.

Радев додав, що не були враховані ні завдання воєнного часу, покладені на МВС, ні потреби Головних управлінь прикордонної поліції і пожежної безпеки та безпеки населення.

"Надана Україні броньована транспортна техніка могла б бути використана саме для охорони болгарського кордону та надання допомоги населенню у разі катастроф і нещасних випадків, у тому числі у важкодоступних районах", - сказав президент Болгарії. 

За його словами, він керується переконанням, що безпека, здоров'я і життя болгарських громадян мають бути першочерговим пріоритетом.

Нагадаємо, що Парламент Болгарії 22 листопада ратифікував угоду про постачання Україні бронетранспортерів в Україну.

 

БолгаріяБТРУкраїнаветоРадев

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