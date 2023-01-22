Болгарія спростувала причетність до вибуху на кримському мосту

Раніше голова слідчого комітету росії олександр бастрикін висував обвинувачення

Болгарія відкидає звинувачення росії в тому, що вантажівка з вибухівкою, яка здетонувала на кримському мосту, нібито їхала з боку Болгарії. Про це головний прокурор Болгарії Іван Гешев написав в Twitter.

"Колеги з Софійської міської прокуратури категорично встановили, що Болгарія не має відношення до вибуху кримського мосту. Це чергова російська гібридна атака на європейську спільноту", - зазначив Гешев.

Нагадаємо, в жовтні 2022 року керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що окупанти не можуть перекидати озброєння та техніку через кримський міст після вибухів на ньому.