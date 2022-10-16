Ворог не здатний перекидати резерви через Кримський міст – Гуменюк

Керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк заявила, що окупанти не можуть перекидати озброєння та техніку через Кримський міст після вибухів на ньому.

Про це інформує "Укрінформ".

"Дуже критичний стан у них зі спорядженням, з поставками, з логістикою. Тому що дійсно підтягування резервів звідти відбувалося і майже 75% цих постачань проходили саме через Кримський міст. Наразі навіть море на нашому боці, навіть природа проти того, щоб щось там функціонувало, тому що вони навіть пороми зупинили. Через вітер неможливо здійснювати сполучення між точками через протоку, тому вони дійсно потерпають через нестачу обладнання, боєкомплектів, військової техніки", - наголосила Гуменюк.

Нагадаємо, внаслідок вибуху вранці 8 жовтня збудований російськими окупантами Кримський міст, який веде з росії до анексованого українського півострова Крим, був серйозно пошкоджений. Згодом росіяни заявили, що міст нібито підірвали за допомогою начиненої вибухівкою вантажівки, яка здетонувала саме у той момент, коли його залізничною частиною їхали цистерни з паливом, що спричинило ще більший вибух.

Росіяни звинуватили в підриві моста українські спецслужби – спочатку СБУ, а пізніше Головне управління розвідки Міноборони та особисто його керівника Кирила Буданова.

Раніше повідомлялось, що вибухи на Керченському мосту відмовилися коментувати в Білому домі.