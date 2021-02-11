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Болгарія спрямувала 350 військових на охорону кордону з Туреччиною

З сьогоднішнього дня на болгарсько-турецький кордон прибули солдати для підтримки прикордонної поліції
Болгарія в понеділок направила 350 солдатів на кордон з Туреччиною, щоб допомогти поліції впоратися зі зростаючим напливом мігрантів.
Болгарія спрямувала 350 військових на охорону кордону з Туреччиною Фото: з вільного доступу
Про це приватному каналу bTV повідомив міністр оборони Болгарії Георгі Панайотов, передає "Європейська правда".
 
"З сьогоднішнього дня на болгарсько-турецький кордон прибули солдати для підтримки прикордонної поліції", - сказав Панайотов.
 
Він додав, що 350 військовослужбовців при були на кордон разом з 40 одиницями техніки.
 
За даними міністерства внутрішніх справ, цього року вже понад 6500 осіб незаконно перетнули кордон Болгарії, що втричі більше, ніж за перші дев’ять місяців 2020 року.
 
Болгарія знаходиться на одному з основних маршрутів, якими мігранти в'їжджають до ЄС з Близького Сходу та Афганістану.
 
У серпні парламент погодився на відправку 400-700 солдатів на кордони з Грецією та Туреччиною, в основному для допомоги у будівництві огорожі.
 
Болгарія є найбіднішою країною-членом ЄС і ніколи не приймала велику кількість шукачів притулку, більшість з яких намагаються потрапити в інші країни ЄС, перш ніж дочекатися відповіді від Софії щодо свого статусу біженця.
 
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02 11 2021 13:22
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