ПОЛІТИКА НОВИНИНа кордоні Туреччини з Іраном побудовано 43 кілометри бетонної стіни. Роботи проводяться в районі Чалдиран, у провінції Ван, на сході країни.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Туреччина звела 43 кілометри бетонної стіни на кордоні з Іраном
Бетонні блоки висотою 3 метри, шириною 2 метри на 80 сантиметрів і масою 7 тонн кожен, вироблені на бетонних заводах компаній-підрядників. Їх укладають на кордоні на заздалегідь підготовлену будівельною технікою основу
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє СNN Türk.
"Бетонні блоки висотою 3 метри, шириною 2 метри на 80 сантиметрів і масою 7 тонн кожен, вироблені на бетонних заводах компаній-підрядників. Їх укладають на кордоні на заздалегідь підготовлену будівельною технікою основу", - повідомляє телеканал.
На стінах також будуть встановлені «розумні» вежі, на яких розмістять чутливе обладнання для виявлення нелегалів.
Наразі сили безпеки цілодобово несуть службу на лінії кордону, постійно патрулюють райони, де відбуваються нелегальні перетини державного кордону.
Як повідомлялося, у минулому році Туреччина звела 81-кілометрову ділянку стіни вздовж свого східного кордону з Іраном. Тоді реалізація проєкту зайняла два роки через складні умови рельєфу, що уповільнювало роботи з будівництва стіни.
Події в Афганістані стали причиною нової хвилі міграції з цієї країни до Туреччини через Іран.
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