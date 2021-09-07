Литва починає будувати огорожу на кордоні з Білоруссю

Прикордонники не беруть участі у спорудженні, вони лише вказали найбільш неспокійну ділянку

Литва в п'ятницю починає встановлювати дротяні загородження на кордоні з Білоруссю для більшого контролю над потоками нелегальних мігрантів з цієї країни.

"Військові мають розпочати зведення", - повідомив у п'ятницю представник зі зв'язків з громадськістю Служби охорони держкордону Литви (СОДКЛ) Гедрюс Мішутіс.

Він стверджує, що огорожу буде встановлено на ділянці 30 кілометрів.

"Прикордонники не беруть участі у спорудженні, вони лише вказали найбільш неспокійну ділянку", - сказав представник СОДКЛ.

Повідомляється, що президент Литви Гітанас Наусєда оголосив про скликання в понеділок, 12 липня, спеціального засідання Ради нацбезпеки у зв'язку з ситуацією на кордоні з Білоруссю.

На зустрічі з-поміж іншого обговорять стратегічні рекомендації з реагування на нещодавню активізацію нелегальної міграції через литовсько-білоруський кордон.

Крім президента, в Раду нацбезпеки входять прем'єр-міністр, спікер парламенту, міністр оборони і командувач збройних сил.

В останні місяці в Литві спостерігається сплеск міграції. Прикордонники затримали близько 1500 осіб, які перейшли кордон Литви з Білорусі, більшість з них - з Близького Сходу та Африки. Офіційні особи Литви заявляють, що за сплеском нелегальної міграції стоїть уряд Білорусі.