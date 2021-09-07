ПОЛІТИКА НОВИНИЛитва в п'ятницю починає встановлювати дротяні загородження на кордоні з Білоруссю для більшого контролю над потоками нелегальних мігрантів з цієї країни.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Литва починає будувати огорожу на кордоні з Білоруссю
Прикордонники не беруть участі у спорудженні, вони лише вказали найбільш неспокійну ділянку
Фото: LRT
Про це повідомляє LRT.
"Військові мають розпочати зведення", - повідомив у п'ятницю представник зі зв'язків з громадськістю Служби охорони держкордону Литви (СОДКЛ) Гедрюс Мішутіс.
Він стверджує, що огорожу буде встановлено на ділянці 30 кілометрів.
"Прикордонники не беруть участі у спорудженні, вони лише вказали найбільш неспокійну ділянку", - сказав представник СОДКЛ.
Повідомляється, що президент Литви Гітанас Наусєда оголосив про скликання в понеділок, 12 липня, спеціального засідання Ради нацбезпеки у зв'язку з ситуацією на кордоні з Білоруссю.
На зустрічі з-поміж іншого обговорять стратегічні рекомендації з реагування на нещодавню активізацію нелегальної міграції через литовсько-білоруський кордон.
Крім президента, в Раду нацбезпеки входять прем'єр-міністр, спікер парламенту, міністр оборони і командувач збройних сил.
В останні місяці в Литві спостерігається сплеск міграції. Прикордонники затримали близько 1500 осіб, які перейшли кордон Литви з Білорусі, більшість з них - з Близького Сходу та Африки. Офіційні особи Литви заявляють, що за сплеском нелегальної міграції стоїть уряд Білорусі.
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