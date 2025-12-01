Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

мінськ звинувачує Литву у порушенні міжнародного повітряного права

01 грудня 2025, 17:39
мінськ звинувачує Литву у порушенні міжнародного повітряного права
Білоруська сторона вимагає від Литви надати деталі інциденту з безпілотником, який нібито перетнув білоруський кордон і впав у Гродно.

1 грудня до Міністерства закордонних справ білорусі було викликано тимчасового повіреного у справах Литви Ерікаса Вілканецаса. 

Про це повідомляє  БЕЛТА з посиланням на білоруське зовнішньополітичне відомство.

Дипломату було вручено протест у зв’язку з нібито порушенням державного кордону білорусі безпілотним літальним апаратом, запущеним з території Литви 30 листопада 2025 року.

"Зазначений БпЛА незаконно вторгся в повітряний простір Республіки білорусь із Лаздійського району Литви та впав у межах міста Гродно. Проведений аналіз уламків, відеозаписів та навігаційних даних свідчить, що маршрут безпілотника західноєвропейського виробництва передбачав проліт над територією білорусі, подальший переліт у Польщу і повернення за тим самим маршрутом у точку зльоту на території Литви", - зазначили у МЗС.

У відомстві наголосили, що такі дії вони розцінюють як «навмисну провокацію» не лише щодо білорусі, а й Польщі, що становить загрозу національній безпеці та є порушенням міжнародного права, зокрема Чиказької конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

Білоруська сторона вимагає від Литви надати детальну інформацію про обставини інциденту, включно з метою запуску та оператором БпЛА, а також провести ретельне розслідування і притягнути винних до відповідальності.

"Республіка білорусь залишає за собою право вжити всіх необхідних заходів для захисту свого суверенітету і безпеки, виходячи зі складеної ситуації", - йдеться у заяві МЗС.

 
БілорусьЛитваДрон

Останні матеріали

Найгірший ворог Європи. Тиждень, коли вона усвідомила, що самотня проти російського експансіонізму – The Guardian
Політика
Найгірший ворог Європи. Тиждень, коли вона усвідомила, що самотня проти російського експансіонізму – The Guardian
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 13:51
Непоганий тиждень для України. Ілюзія допомоги США розвіялася – Філліпс О'Брайен
Політика
Непоганий тиждень для України. Ілюзія допомоги США розвіялася – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 11:34
Заробляти гроші, а не воювати. Справжній план Трампа стосовно миру в Україні – Wall Street Journal
Політика
Заробляти гроші, а не воювати. Справжній план Трампа стосовно миру в Україні – Wall Street Journal
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 07:20
Брокард відгуки про товар: що кажуть покупці про новинки сезону
LifeStyle
Брокард відгуки про товар: що кажуть покупці про новинки сезону
28 листопада 2025, 14:19
Між миром та війною. Як Німеччина втілює таємний план підготовки до війни з росією – Wall Street Journal
Політика
Між миром та війною. Як Німеччина втілює таємний план підготовки до війни з росією – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 13:43
Швеція приєднується до космічної гонки. Ставка Saab – 10 мільйонів доларів – National Interest
Технології
Швеція приєднується до космічної гонки. Ставка Saab – 10 мільйонів доларів – National Interest
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 11:40
Повітряна війна. Як це працює? Частина 1 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 07:52
Конфіскуйте російські гроші. Час припинити вагатися – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Конфіскуйте російські гроші. Час припинити вагатися – Тімоті Еш
Переклад iPress – 27 листопада 2025, 15:48
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється