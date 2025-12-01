мінськ звинувачує Литву у порушенні міжнародного повітряного права

Білоруська сторона вимагає від Литви надати деталі інциденту з безпілотником, який нібито перетнув білоруський кордон і впав у Гродно.

1 грудня до Міністерства закордонних справ білорусі було викликано тимчасового повіреного у справах Литви Ерікаса Вілканецаса.

Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на білоруське зовнішньополітичне відомство.

Дипломату було вручено протест у зв’язку з нібито порушенням державного кордону білорусі безпілотним літальним апаратом, запущеним з території Литви 30 листопада 2025 року.

"Зазначений БпЛА незаконно вторгся в повітряний простір Республіки білорусь із Лаздійського району Литви та впав у межах міста Гродно. Проведений аналіз уламків, відеозаписів та навігаційних даних свідчить, що маршрут безпілотника західноєвропейського виробництва передбачав проліт над територією білорусі, подальший переліт у Польщу і повернення за тим самим маршрутом у точку зльоту на території Литви", - зазначили у МЗС.

У відомстві наголосили, що такі дії вони розцінюють як «навмисну провокацію» не лише щодо білорусі, а й Польщі, що становить загрозу національній безпеці та є порушенням міжнародного права, зокрема Чиказької конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

Білоруська сторона вимагає від Литви надати детальну інформацію про обставини інциденту, включно з метою запуску та оператором БпЛА, а також провести ретельне розслідування і притягнути винних до відповідальності.

"Республіка білорусь залишає за собою право вжити всіх необхідних заходів для захисту свого суверенітету і безпеки, виходячи зі складеної ситуації", - йдеться у заяві МЗС.