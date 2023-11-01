Болгарія вислала російського пропагандиста і заборонила в'їзд в ЄС

Болгарія вислали з території країни та заборонила в’їзду в ЄС кореспонденту "россійской газети" Александру Гацаку.

Про це повідомляє Nova.bg.

"З огляду на діяльність, що становить загрозу для нацбезпеки Болгарії, за наказом керівника ДАНС до громадянина РФ Александра Гацака, акредитованого у Болгарії кореспондента "Российской газеты", застосовано примусові адміністративні заходи у вигляді позбавлення посвідки на проживання, видворення та заборону на в’їзд і проживання на території країн-членів ЄС", - заявили в Державному агентстві з нацбезпеки.

В кінці вересня Гацака викликали до міграційного управління МВС, а пізніше до ДАНС, але він не з’явився.

Натомість сховався в посольстві росії.

Після втручання МЗС Болгарії сьогодні росіянин залишив територію Болгарії.

В відомстві додали, що ці дії спрямовані на захист нацбезпеки, а не обмеження свободи слова та вираження поглядів.

"российская газета" - офіційне видання російського уряду і місце публікації рішень і розпоряджень, після чого вони набирають чинності.

Також місяць тому Болгарія вислала з країни московських попів-шпигунів.