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Болгарія визначились із датою парламентських виборів

26 серпня 2024, 16:09
Болгарія визначились із датою парламентських виборів
Фото: google.com
Також Софія обрала тимчасовий уряд.

Президент Болгарії Румен Радев, сьог8одні, 26 серпня, прийняв запропонований в.о. прем'єр-міністра Дімітаром Главчевим новий тимчасовий уряд.

Про це повідомляє Novinite.

Дімітар Главчев запропонував кандидатуру Атанаса Ількова, який наразі є главою національної поліції, на посаду в.о міністра внутрішніх справ. Крім того, Главчев запропонував Івана Кондова на посаду нового міністра закордонних справ.

Глава уряду прийняв призначення і підтвердив, що завтра підпише указ про формування нового уряду. Також глава держави заявив, що 27 серпня підпише указ про призначення парламентських виборів на 27 жовтня.

Радев сказав, що новий Кабінет міністрів, який отримав назву "Главчев-2", буде приведений до присяги перед Народними зборами в той же день, коли буде видано указ.

Також тимчасовий уряд відповідатиме за висунення кандидатури на посаду єврокомісара до кінця тижня.

Минулого тижня президент відмовився підписати указ про призначення в.о прем’єр – міністром Горіцу Гранчарову через присутність у списку кандидатів на посаду міністра внутрішніх справ Каліна Стоянова.

Днями віцепрезидент Іліана Йотова підтвердила, що Радев знову відмовиться підписати указ, якщо Дімітар Главчев також запропонує кандидатуру Каліна Стоянова.

На початку місяця стало відомо, що в Болгарії відбудуться сьомі парламентські вибори.

 

вибориБолгарія

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