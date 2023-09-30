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Болгарія заборонила ввіз українського соняшника на 2 місяці

30 вересня 2023, 12:43
Болгарія заборонила ввіз українського соняшника на 2 місяці
Фото: in-love-travel.com
Болгарське міністерство сільського господарства до грудня заборонило імпорт українського соняшника.

Про це Міністерство аграрної політики та продовольства України написало на сайті.

Після цього почне діяти режим ліцензування згідно з пропозицією України до Єврокомісії.

Цю інформую оприлюднили на комюніке під час діалогу міністра сільського господарства Болгарії Кирила Ватева з українським колегою Миколою Сольським.

Раніше ми писали, що в Єврокомісії обговорили український план щодо експорту зерна.

 

імпортБолгаріясоняшникЗАБОРОНАУкраїна

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