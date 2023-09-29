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У Єврокомісії обговорили український план щодо експорту зерна

29 вересня 2023, 16:27
У Єврокомісії обговорили український план щодо експорту зерна
Фото: AFP
Водночас представники Польщі й Угорщини участі у зустрічі не брали.

На зустрічі Координаційної платформи з розв'язання питань щодо експорту українського зерна до п’яти країн ЄС Європейська комісія розглянула представлений Україною план дій та завершила його обговорення. 

Про це повідомив речник Єврокомісії Олоф Гілл у Брюсселі на брифінгу,  передає "Укрінформ".

"Засідання платформи відбулося після того, як Україна ухвалила постанову щодо системи ліцензування та верифікації певних сільськогосподарських продуктів. Єврокомісія відзначила ефективну роботу української сторони, яка представила ці заходи протягом лише 10 днів. Вчорашня зустріч була сфокусована на обміні думками щодо українських пропозицій до плану дій, який містить заходи контролю за експортом певних продуктів та щодо уникнення ринкових потрясінь на ринках п’яти країн-сусідів", - сказав речник Єврокомісії.

Вчора на зустрічі учасники обмінялися своїми коментарями щодо плану дій, і це "дуже важливий та позитивний крок уперед".

"Усі сторони зараз будуть конструктивно долучатися з огляду на необхідність застосування цього плану дій якомога швидше", - додав Гілл.

Крім того, він зазначив, що всі сторони були запрошені до участі у Координаційній платформі, однак державні представники від Польщі та Угорщину не брали участі.

"Однак важливо зауважити, що така участь не є обов’язковою. Ми проводимо такі зустрічі дуже часто. Єврокомісія продовжує контакти з усіма країнами, яких це стосується, як у межах Координаційної платформи, так і поза нею… Ці контакти продовжуються на різних рівнях, але я не буду розкривати двосторонніх переговорів або розмови під час платформи, яка є закритим технічним форматом", - сказав речник.

Зараз важлива швидкість реалізації представленого Україною плану дій, тому наступна зустріч у межах Координаційної платформи відбудеться невдовзі, пояснив Гілл.

Вже 5-7 жовтня виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс здійснить візит до Словаччини, під час якого відвідає прикордонні регіони для оцінки ефективності заходів з розвитку спроможностей "коридорів солідарності" на кордонах з Україною

Єврокомісіявійна в Україніросія окупантизерно агро

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