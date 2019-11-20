НОВИНИ"Підприємець отримує доступ до новітніх моделей самокатів за оптовими цінами, які оснащені спеціально розробленим IoT ПЗ для прокату. Забрендувати їх можна на свій розсуд. Ще не відомо, чи буде у нас працювати така програма", - йдеться у повідомленні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Bolt запускає у Києві сервіс оренди електросамокатів
На сайті вказується, що компанія пропонує для приватних підприємців онлайн-платформу для управління власним парком e-самокатів
Фото: з вільних джерел
Компанія Bolt відкриває в Києві сервіс прокату електросамокатів, першу локацію відкриють 21 листопада в Unit.City, повідомляє "Економічна правда".
У Bolt планують розширити сервіс і на інші райони Києва.
На сайті вказується, що компанія пропонує для приватних підприємців онлайн-платформу для управління власним парком e-самокатів.
"Підприємець отримує доступ до новітніх моделей самокатів за оптовими цінами, які оснащені спеціально розробленим IoT ПЗ для прокату. Забрендувати їх можна на свій розсуд. Ще не відомо, чи буде у нас працювати така програма", - йдеться у повідомленні.
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