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Bolt запускає у Києві сервіс оренди електросамокатів

На сайті вказується, що компанія пропонує для приватних підприємців онлайн-платформу для управління власним парком e-самокатів
"Підприємець отримує доступ до новітніх моделей самокатів за оптовими цінами, які оснащені спеціально розробленим IoT ПЗ для прокату. Забрендувати їх можна на свій розсуд. Ще не відомо, чи буде у нас працювати така програма", - йдеться у повідомленні.
Bolt запускає у Києві сервіс оренди електросамокатів Фото: з вільних джерел

Компанія Bolt відкриває в Києві сервіс прокату електросамокатів, першу локацію відкриють 21 листопада в Unit.City, повідомляє "Економічна правда".

У Bolt планують розширити сервіс і на інші райони Києва.

На сайті вказується, що компанія пропонує для приватних підприємців онлайн-платформу для управління власним парком e-самокатів.

"Підприємець отримує доступ до новітніх моделей самокатів за оптовими цінами, які оснащені спеціально розробленим IoT ПЗ для прокату. Забрендувати їх можна на свій розсуд. Ще не відомо, чи буде у нас працювати така програма", - йдеться у повідомленні.

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20 11 2019 10:10
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