BOLT запустив перевезення тварин і доставку у Львові, Одесі та Харкові

До цього послуги вже були доступні в Києві

Сервіс Bolt анонсував послуги Delivery і Pets у трьох містах України: Львові, Одесі та Харкові. Вони дозволяють замовляти доставку посилок і їздити з тваринами.

Про це AIN.UA повідомили представники компанії.

Bolt Pets

У Києві послуга стала доступна в грудні 2019 року. Щоб нею скористатися, досить вибрати потрібну категорію в мобільному додатку.

"Зустрічай нову категорію Bolt Pets Зустрічай нову категорію Bolt Pets.Тепер пересуватісь містом зі своїм улюбленцем стало ще комфортніше .Для цього завантажте додаток Bolt.Після вибору адреси призначення, обирай категорію Pets.Не забувай про спеціальний контейнер та інші засоби для безпечного перевезення тварин. Якщо ти везеш велику тварину, обов'язково зателефонуй водію, щоб попередити його.А в тебе є домашній улюбленець?"

Сервіс рекомендує перевозити тварин в спеціальних контейнерах і просить попереджати водіїв про перевезення великих вихованців.

Bolt Delivery

У тестовому режимі послуга запустилася в Києві в листопаді 2019 року.

Bolt можна викликати в якості кур'єра для доставки по місту невеликих пакетів і вантажу, який поміщається в багажному відділенні автомобіля.