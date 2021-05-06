НОВИНИМіжнародна компанія з бронювання готельних номерів Booking поверне державну допомогу у розмірі 110 мільйонів доларів, яку вона отримала через пандемію COVID-19.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Booking повертає $110 мільйонів допомоги, отриманої через пандемію
Водночас Booking заявила, що такі розміри винагороди для топменеджерів є поширеними в галузі подорожей та значною мірою пов'язані з майбутнім розвитком бізнесу. Однак критика з боку Нідерландів була почута і сприйнята серйозно. Минулого року через пандемію та масові скасування подорожей операційний збиток компанії становив 12,5 мільярда доларів
Фото: з вільного доступу
На такий крок Booking пішла через критику розмірів винагороди, виплаченої керівництву компанії, повідомляє DW.
Зокрема, у Нідерландах розкритикували те, що генеральний директор Booking Глен Фогель минулого року отримав 7,1 мільйона доларів, а фінансовий директор Девід Гулден - 24 мільйони доларів. Тож Booking із заявлених 110 мільйонів поверне 78 мільйонів доларів Нідерландам, де знаходиться найбільша філія компанії.
Водночас Booking заявила, що такі розміри винагороди для топменеджерів є поширеними в галузі подорожей та значною мірою пов'язані з майбутнім розвитком бізнесу. Однак критика з боку Нідерландів була почута і сприйнята серйозно. Минулого року через пандемію та масові скасування подорожей операційний збиток компанії становив 12,5 мільярда доларів.
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05 06 2021 13:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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