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В ЄС заявили про сприятливі умови для відновлення туризму влітку

У Євросоюзі вже створені необхідні умови для "безпечного відновлення туризму" влітку
"Зрозуміло, що ситуація залишається складною. Однак я впевнений, що ми нарешті побачимо світло в кінці тунелю. Тепер у нас є необхідні інструменти і умови для безпечного відновлення туристичного сезону", - сказав Бретон.
В ЄС заявили про сприятливі умови для відновлення туризму влітку Фото: EPA / ALBERTO MORANTE

Про це заявив єврокомісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Зрозуміло, що ситуація залишається складною. Однак я впевнений, що ми нарешті побачимо світло в кінці тунелю. Тепер у нас є необхідні інструменти і умови для безпечного відновлення туристичного сезону", - сказав Бретон.

Серед цих інструментів, за словами посадовця, "значне збільшення виробничих потужностей" вакцин, що змусило його повірити, що "до середини липня... буде доставлено достатньо доз, щоб вакцинувати 70% населення" блоку.

Бретон також очолює робочу групу зі стратегії ЄС із вакцинації проти COVID-19.

Він зазначив, що зелений цифровий сертифікат, який полегшить пересування в межах ЄС шляхом підтвердження того, що хтось має імунітет або недавно здав негативний тест на коронавірус, також дозволить забезпечити безпечні подорожі і туризм.

"Європейський парламент і Рада тепер готові завершити переговори по сертифікату до кінця травня. І я впевнений, що так, ми зможемо підготувати його до літа", - сказав Бретон.

Але він попередив, що "для повного відновлення туристичної екосистеми все ж буде потрібен час".

Нагадаємо, що з 17 травня Португалія буде відкрита для туристів майже з усіх країн ЄС після декількох місяців обмежень, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19.

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17 05 2021 12:00
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