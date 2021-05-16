Португалія відкривається для туристів майже з усіх країн ЄС і Британії
Про це заявило міністерство внутрішніх справ Португалії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP.
Мандрівники з країн ЄС, у яких рівень коронавірусу нижче 500 випадків на 100 тисяч жителів протягом останніх 14 днів, можуть здійснювати "всі типи візитів до Португалії, включаючи навіть другорядні", - йдеться в заяві міністерства в суботу.
У ній сказано, що обмеження будуть збережені для п'яти країн ЄС - Кіпру, Хорватії, Литви, Нідерландів та Швеції. Обмеження також зберігаються для неєвропейських країн, включаючи Бразилію, Індію і ПАР.
"Ми не відкриваємо туризм для всього світу. Зберігаються обмеження для третіх країн", - додала прессекретар міністерства.
За її словами, обмеження знімаються для "пасажирів з Європейського Союзу, Шенгенської зони і Сполученого Королівства" за умови, що у них рівень захворювання нижче 500 випадків на 100 тисяч жителів.
Шенгенська зона охоплює 26 європейських країн, більшість з яких перебувають в Європейському Союзі.
Згідно з правилами, всі пасажири, старші двох років, що прямують в країну, все одно повинні будуть пред'явити негативний ПЛР-тест, зроблений протягом 72 годин до посадки.
Авіакомпанії, що дозволяють пасажирам здійснювати посадку без тесту, будуть оштрафовані на суму від 500 до 2000 євро за пасажира.
У Португалії та Британії зараз зареєстровано найнижчий рівень поширення коронавірусу в Європі.
Нагадаємо, що частка туризму у світовому ВВП за рік знизилася вдвічі.
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