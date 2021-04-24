Частка туризму у світовому ВВП за рік знизилася вдвічі

У 2020 році в сфері туризму було скорочено майже 62 млн або 18,5% робочих місць

У 2019 році під час поїздок мандрівники витратили $1,7 трлн, що становило майже 7% міжнародного експорту і 27,4% експорту послуг. У 2020 році витрати туристів на подорожі у своїх країнах, за даними WTTC, скоротилися на 45%, а витрати під час зарубіжних поїздок - майже на 70%.

Внесок індустрії туризму у світовий ВВП у 2019 році становив 10,4%, у 2020 році через пандемію коронавірусу він скоротився до 5,5%, випливає зі звіту Всесвітньої ради з туризму та подорожей (WTTC), підготовленого спільно з Oxford Economics, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Звіт охоплює вплив пандемії на туризм у 185 країнах і 25 географічних або економічних регіонах світу.

"У 2019 внесок туризму у світову економіку становив 10,4% або $9,2 трлн. У 2020 році сектор втратив майже $4,5 трлн, а його внесок у світовий ВВП скоротився на 49%. При цьому загальне уповільнення світової економіки склало 3,7%", - йдеться в звіті.

Як зазначають у WTTC, до пандемії на міжнародний туризм, включно з його прямим і непрямим впливом, припадало кожне четверте нове робоче місце в світі і 10,6% усіх робочих місць (334 млн).

"У 2020 році в сфері туризму було скорочено майже 62 млн або 18,5% робочих місць. Тепер їх число в індустрії складає 272 млн. Загроза втрати ще більшої кількості робочих місць зберігається, оскільки багато хто з них підтримуються завдяки державним програмам допомоги галузі. Без повного відновлення міжнародних подорожей їх навряд чи вдасться зберегти", - наголошується в звіті WTTC.

У 2019 році під час поїздок мандрівники витратили $1,7 трлн, що становило майже 7% міжнародного експорту і 27,4% експорту послуг. У 2020 році витрати туристів на подорожі у своїх країнах, за даними WTTC, скоротилися на 45%, а витрати під час зарубіжних поїздок - майже на 70%.

Нагадаємо, що через коронавірусну кризу туристичний бізнес в Парижі та його регіонів втратив 15,5 мільярда євро доходу.