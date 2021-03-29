БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЧерез коронавірусну кризу туристичний бізнес в Парижі та його регіонів втратив 15,5 мільярда євро доходу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Париж втратив мільярди євро доходу через спад туризму
Туризм в Парижі та його регіоні зміг отримати вигоду з літньої кранатинної паузи, особливо завдяки активності туристів з липня по жовтень
Паризський Лувр
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Point.
Кількість туристів торік скоротилась безпрецедентно - приблизно на дві третини до 17,5 млн осіб. Серед них - 12,6 мільйона французів. Вони принесли галузі близько 6,4 мільярда євро доходу.
Регіональний комітет з туризму заявив про "історичне падіння відвідуваності" іноземними туристами. Серед іноземців падіння склало 78%, у той час кількість туристів з Франції знизилась на 56%.
Водночас, відвідуваність найпопулярніших туристичних місць, Лувру і Версальського палацу, різко впала на 72% і 76% відповідно.
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29 03 2021 15:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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